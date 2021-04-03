Çanakkale'de 54 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, botlarının arızalanması nedeniyle sürüklenen 54 kaçak göçmen kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, botlarının arızalanması nedeniyle sürüklenen 54 kaçak göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe açıklarında bir botun sürüklendiğini tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bindikleri botun motoru arızalanan ve bir süre sürüklenen 54 kaçak göçmen kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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