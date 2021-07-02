Çanakkale'de ağaçtan düşen paçalı baykuş korumaya alındı

02 Temmuz 2021 Cuma, 18:39

Türkiye'de ender görülen türlerden paçalı baykuş, şiddetli rüzgar nedeniyle Bayramiç Belediyesi binası yanındaki asırlık çınar ağacının kovuğundaki yuvasından düştü.

Yerde sürüklenen yavru baykuşu fark eden kahve işletmecisi Mansur Yavaş, dere yatağına düşmek üzereyken yakaladı. Bayramiç Belediyesi temizlik görevlisi Nejdet Sezgin'in durumu bildirmesiyle yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bayramiç Şefliği'ne teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğü'nde, veteriner Meltem Dimişgi tarafından yapılan genel muayenesinde kuşun sağlıklı olduğu ancak doğada yaşaması mümkün olmadığı için bir süre bakım ve gözetim altında tutulmasına karar verildi.

Yavru paçalı baykuş, yeterli erişkinliğe ulaşınca veteriner hekimlerince halkalanarak, uygun yaşam ortamında tekrar doğaya salınacak.

Bayramiç Belediyesi temizlik görevlisi Nejdet Sezgin, "Mesai saatimde çalışırken, şiddetli rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle çınar ağacından baykuş düşmüş. Kahveci Mansur Yavaş kardeşimiz, belediyeye haber verdi. Biz de belediye çalışanı olarak baykuşu aldık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettik" dedi.