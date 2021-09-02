Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi: Partilileri ezmeye çalıştı

02 Eylül 2021 Perşembe, 15:47

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ilk durak olan Çanakkale’ye dün gece saatlerinde ulaştı. Kadın Kolları, MYK ve il, ilçe kadın kolları başkanları tarafından karşılanan Nazlıaka, konaklamak için otele geçti.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; buradaki CHP'li heyete saldırı girişimi yapıldı. CHP'ye ait YaşamHak otobüsü ise otel önüne park edilirken, içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP'lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. Daha sonra da hakaretler ederek olay yerinden ayrıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu ve aracın plakası da alınarak polise bildirildi.

Nazlıaka yaptığı açıklamada ‘'Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor'' dedi.