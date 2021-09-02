Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi: Partilileri ezmeye çalıştı
Çanakkale'de yurt gezisine çıkan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki CHP Kadın Kolları üyelerine saldırı girişiminde bulunuldu. Bir araç partilileri ezmek istedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ilk durak olan Çanakkale’ye dün gece saatlerinde ulaştı. Kadın Kolları, MYK ve il, ilçe kadın kolları başkanları tarafından karşılanan Nazlıaka, konaklamak için otele geçti.
Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; buradaki CHP'li heyete saldırı girişimi yapıldı. CHP'ye ait YaşamHak otobüsü ise otel önüne park edilirken, içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP'lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. Daha sonra da hakaretler ederek olay yerinden ayrıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu ve aracın plakası da alınarak polise bildirildi.
Nazlıaka yaptığı açıklamada ‘'Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor'' dedi.
Video Haberler
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
- İstanbul'da evde yılan paniği! İtfaiye eri yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- '2002’den bu yana en düşük oy seviyesinde'
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı