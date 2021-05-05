Son dakika... Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale Biga'da olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:48
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AFAD verilerine göre saat 09:42’de Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, depremin merkez üssü olarak Çanakkale Biga’yı gösterdi.

İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.


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