Son dakika... Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale Biga'da olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD verilerine göre saat 09:42’de Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, depremin merkez üssü olarak Çanakkale Biga’yı gösterdi.
İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.
Video Haberler
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- MHP'den Ebru Baki'ye ağır sözler
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler