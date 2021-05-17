Çanakkale'de uyuşturucuya 5 gözaltı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:21

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçuna yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 7 gram toz esrar ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.