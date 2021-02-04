Çanakkale'deki Boğaziçi eylemlerinde de öğrencilere gözaltı

Çanakkale'de, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek isteyen gruba polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı.

DHA
04 Şubat 2021 Perşembe, 21:03
Çanakkale'deki Boğaziçi eylemlerinde de öğrencilere gözaltı
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İstanbul'da AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi 'ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolar, Ankara, İzmir, Bursa'nın ardından Çanakkale'de de gözaltılarla sonuçlandı. Sosyal medyadan haberleşen öğrenciler kordon boyunda sergilenen Troya Atı yanındaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda toplandı. Polis, gruba dağılması için uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 9 kişi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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