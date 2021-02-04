Çanakkale'deki Boğaziçi eylemlerinde de öğrencilere gözaltı

04 Şubat 2021 Perşembe, 21:03

İstanbul'da AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi 'ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolar, Ankara, İzmir, Bursa'nın ardından Çanakkale'de de gözaltılarla sonuçlandı. Sosyal medyadan haberleşen öğrenciler kordon boyunda sergilenen Troya Atı yanındaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda toplandı. Polis, gruba dağılması için uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 9 kişi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.