Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.
Söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek sağlanıyor.
Geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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