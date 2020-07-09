Canan Kaftancıoğlu, Serdar Çekiç için adalet istedi

09 Temmuz 2020 Perşembe, 01:43

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendi sosyal medya hesabından bir video ile yaptığı açıklamada, 1 yıl önce Bağcılar’da TEM otoyolunda bir sürücü tarafından 12 kurşunla öldürülen Serdar Çekiç için "Serdarİçin Adalet" diyerek adalet istedi.

Kaftancıoğlu, bununla birlikte, "Bireysel silahlanmaya karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" silahsızlanma çağrısında bulundu.

Kaftancıoğlu açıklamaları şu şekilde;



