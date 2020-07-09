Canan Kaftancıoğlu, Serdar Çekiç için adalet istedi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1 yıl önce Bağcılar’da TEM otoyolunda bir sürücü tarafından 12 kurşunla öldürülen Serdar Çekiç için adalet istedi ve bireysel silahlanma karşıtı çağrıda bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendi sosyal medya hesabından bir video ile yaptığı açıklamada, 1 yıl önce Bağcılar’da TEM otoyolunda bir sürücü tarafından 12 kurşunla öldürülen Serdar Çekiç için "Serdarİçin Adalet" diyerek adalet istedi.
Kaftancıoğlu, bununla birlikte, "Bireysel silahlanmaya karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" silahsızlanma çağrısında bulundu.
Kaftancıoğlu açıklamaları şu şekilde;
Gencecik bir insan,Serdar Çekiç 1 yıl önce trafik magandası tarafından İstanbul’un orta yerinde öldürüldü. Yarın ilk duruşması görülecek. Bu ülkede insan hayatının bu kadar ucuz olmaması için bireysel silahlanmaya karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Serdarİçin Adalet istiyoruz pic.twitter.com/st9GMFaxHA— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 8, 2020
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