Canan Kaftancıoğlu'ndan dolandırıcılar hakkında açıklama

25 Eylül 2020 Cuma, 20:59

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dolandırıcıların kendisinin adını kullanılarak yurttaşlara kitap satışı yapılmaya çalışıldığını öğrendiğini ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Son günlerde vatandaşlarımızı arayarak ya da kapısını çalarak ismimi referans gösteren ve kitap satışı yaptığını söyleyen dolandırıcılar olduğunu üzülerek öğrendim. İsmimi kullanrak sizden bağış ya da satış karşılığı para talep edenlere asla itibar etmeyiniz ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildiriniz. Sizlerden partimiz ya da şahsım adına bağış talep edenlerle ya da sizlere satış yapmak isteyenlerle karşılaştığınızda bilgi için [email protected]'ye mail atabilirsiniz. Şahsım adınıza hiçbir satış ya da bağış faaliyeti olmadığının bir kez daha altını çizerek söz konusu dolandırıclar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."