Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması: Göreceksiniz!

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:47

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

"DOĞRUDUR VE SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Kaftancıoğlu, "Açtıkları 700 binlik tazminat davasında mahkemenin 56 bin lira tazminat verdiği doğrudur ve süreç devam etmektedir." açıklaması yaptı.

"AMA OLSUN ENİNDE SONUNDA HAKİKAT KAZANACAK"

"Bir başka doğru ise, AKP eliyle araçsallaştırılan yargıda siyasi eleştirinin bile hakaret kabul edildiğidir." diyen Kaftancıoğlu, "Ama olsun eninde sonunda hakikat kazanacak. Göreceksiniz." diye yazdı.

Kastancıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: