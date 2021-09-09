Canan Kaftancıoğlu'ndan Matrix filmi paylaşımı

09 Eylül 2021 Perşembe, 15:19

Dünya sinema tarihine geçen "Matrix" serisinin 4. filminden gelen ilk görüntüler hayranlarını heyecanlandırdı.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sosyal medyada "Matrix 4'ten ilk görüntüler paylaşıldı" yönündeki haber ile ilgili espri içeren bir paylaşım yapıldı.

'SON BİR ÖNEMLİ İŞ..."

Matrix ile ilgili haberi alıntılayan Kaftancıoğlu, "Teklif gelmişti ama yapacak son bir önemli işimiz kaldı diyerek kabul etmedim. Matrix 5’te işlem tamam" yorumunda bulunarak, Carrie-Anne Moss tarafından canlandırılan "Trinity" karakterine benzeyen fotoğrafını paylaştı.

İşte o fotoğraf: