Canan Kaftancıoğlu'ndan Hakan Bayrakçı açıklaması: Böyle ‘insanlardan’ olmayın

11 Ekim 2020 Pazar, 15:24

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programa konuk olan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

Bayrakçı, programda "Kaftancıoğlu'nun icraatlarını beğenmiyorum, 15 kez söyledim. İma yollu da olsa, '24 Nisan'da ne oldu? Neyi kastettiğimi biliyorsunuz değil mi? 1915 desem bir şey hatırlar mısınız?' diyerek, sözde Ermeni soykırımını savunan paylaşımları yapma hakkı yoktur. Olmaz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin il başkanı bunu diyemez. Onu geçtik. PKK konusundaki imalar…" dedi. Bayrakçı sözlerinin devamında CHP yönetimine de yine aynı konu üzerinden seslenip "Faik Öztrak'ı çok beğeniyorum. Partinin sözcüsü. Çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiriyor. Niye hala görevinde? 50 kere söyledim. Cemal Canpolat gibi milli duruşu olan bir adamı, niye göreve getirmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU: İŞ KOPARABİLMEK İÇİN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bayrakçı’ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

“Bir pazar eğlencesi...

Gençler;

Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e:))- profesyonel çalışmak istemiş güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri. Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere:)

Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle ‘insanlardan’ olmayın ki insan kalabilesiniz. Son olarak itiraf edeyim sevimli bir ‘insan’ :)”



