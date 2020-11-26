Canan Kaftancıoğlu'ndan kritik salgın uyarısı: "Kısıtlama değil tam kapanma"

26 Kasım 2020 Perşembe, 19:55

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün açıkladığı salgın hastalıktan ölüm sayılarını baz alarak Sağlık Bakanlığı'na ve iktidara seslendi.

Kaftancıoğlu, "Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü. Salgın her geçen dakika yayılıyor. Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak. İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma" ifadelerini kullandı.