Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Savunma Miting'i daveti
Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Barosu'nun yapacağı Savunma Mitingi'ne CHP'li bütün avukatları davet etti.
İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun duyurduğu Savunma Mitingi için davette bulundu.
CHP'li Kaftancıoğlu, 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da yapılacak miting için, CHP'li avukatları eksiksiz beklediğini söyledi
Twitter'dan bir mesaj paylaşan Kaftancıoğlu, "İstanbul’da ki partili bütün avukatlarımızı eksiksiz Savunma Mitingine destek vermeye davet ediyorum" dedi.
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