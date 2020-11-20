Çandarlı Limanı için harcanan 680 milyon lira boşa mı gitti?

20 Kasım 2020 Cuma, 15:00

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşma yaptı.

“İzmir Limanı’na alternatif olması ve İzmir Limanı’nın yükünü hafifletmesi için yaptırılan Çandarlı Limanı’nın ilk etabını oluşturan, limanın korumasını sağlayacak dalgakıranın içler acısı durumu hakkında bilgi vermek istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Av. Kılıç, Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesinin, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, 2011 yılında İzmir için açıkladığı 35 proje arasında yer aldığını söyledi.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, “Bu 35 projeden kaçı tamamlandı?” diye bakıldığında, çoğunun bitirilmediğinin, hatta bazı projelere başlanmadığının görüleceğini ifade ederek, bu 35 projeden birisi olan Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın inşaat hataları ile dolu olduğunu kaydetti. Limanın durumunun amatör balıkçı iskelesinden bile daha kötü olduğunu vurgulayan Av. Kılıç, limandaki inşaat hatalarına ilişkin fotoğrafları komisyon toplantı salonunda bakan, milletvekili, bürokrat ve basın mensuplarına gösterdi.

MİLYONLAR ÇÖPE Mİ GİTTİ?"

Kılıç, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“'Çandarlı Limanı’nı kim yaptı?' diye baktığımızda, karşımıza yine beşli çeteden, beşli şirketten ikisi olan Limak ve Kolin şirketleri çıktı. Halk gün geçtikçe yoksullaşırken, yoksulluktan kırılırken, o şirketler aldıkları ballı ihalelerle hem kendilerini hem de etraflarını zenginleştirdiler.

Yeni yapılmasına rağmen limanın bazı yerlerinde beton bloklar kırılmış, bazıları birbirine denk gelmemiş, aralarında çok büyük açıklıklar var, bazı bölümlerinde çatlaklar var. Üstelik daha bu yapılan dalgakıran, projenin ilk etabı. İlk etaptaki bu aksaklıklar, ‘tamamlandığında dünyanın en büyük 10 limanı arasında olacağı’ şeklinde duyurulan Çandarlı Limanı’nın bundan sonraki etaplarının nasıl yapılacağı konusunda bizde kaygı uyandırdı. Umarım bir sıkıntı olmaz, bu konu hakkında özel bir çalışma yaparsınız, belki de malum bu şirketleri uyarırsınız bu konuda.

Çandarlı Limanı için şu ana kadar bir rivayete göre 300 milyon TL, bir rivayete göre 680 milyon TL harcandığı iddia edilmektedir. Peki günümüzde insanlar çöpten ekmek toplarken bu paralar, milyonlar çöpe mi gitmiştir? Bugüne kadar ne kadar harcanmıştır? Bu projedeki amaç İzmir’e bir liman kazandırmak mı yoksa İzmir halkını kandırarak 5’li çeteyi zengin mi etmektir? Bu projenin ilk etabını oluşturan dalgakıran yapımıyla ilgili olumlu rapor veren bürokrat şu anda hangi görevdedir, nerededir? Belli bir göreve terfi ettirilmiş midir?”



