Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan "sözleşme" çıkışı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 21:41

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, 32 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpteki performansı ve geçtiğimiz günlerde beğendiği paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu.

D-Smart'a konuşan Altıparmak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sol bek transferi yapabiliriz" açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Biz Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme yaptık. Planımız o şekilde gidiyor. 'Biz sizi istemiyoruz' demedikleri sürece sözleşmeye her zaman sadık kalırız. Bundan önce de sadık kaldık, bundan sonra da sadık kalırız. Bize herhangi bir şey söylerlerse o zaman çözümünü buluruz. Bize gelen böyle bir şey yok. Böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Eğer olursa sportif anlamda büyük hata yapılıyor demektir. Çok net olarak söyleyeyim. Benim antrenörlük lisansım da var. Bazı şeylere çok çabuk karar vermeyelim ve insanları suçlamayalım."

"CANER 'UFAKLIK YAPTI' DEDİ"

Altıparmak, Caner Erkin'in geçtiğimiz günlerde "Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır" yazan bir gönderiyi beğenmesiyle ilgili şunları şöyledi:

"Ben o tweeti görür görmez Caner Erkin'i aradım. Caner; 'Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam' dedi. Olay bu yani."

Fenerbahçe'deki ikinci sezonuna geçtiğimiz sezon başlayan Caner Erkin, çıktığı 37 maçta 10 asist yapmıştı. Erkin'in Twitter hesabından yapılan beğeni şu şekildeydi: