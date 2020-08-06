Caner'den ilk açıklama: Fenerbahçe'ye aşığım

06 Ağustos 2020 Perşembe, 18:04

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül’den sonra Caner Erkin transferini de sosyal medya üzerinden yaptığı video ile açıkladı. Caner Erkin FB TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül’den sonra Caner Erkin transferini de sosyal medya üzerinden yaptığı video ile açıkladı.

“FUTBOLU FENERBAHÇE’DE BIRAKACAĞIM”

Caner Erkin FB TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Fenerbahçe’ye hep çok gelmek istediğini söyledi. Erkin, “Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için Emre ağabey ve Başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim. Çok heyecanlıyım. Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma geri döndüm. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum. Eski Caner'i daha da hırslı göreceksiniz. Çok büyük bir camiayız. Biz Fenerbahçe'yiz.”