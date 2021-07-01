Çankırı Valisi: İlimizde ilk Delta varyantı vakası görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 26 ilde Delta varyantının görüldüğünü açıklamasının ardından, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte ilk kez 61 yaşında bir erkekte Delta varyantının görüldüğünü bildirdi.
Çankırı'da kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla sona ermesi dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Abdullah Ayaz, kentin koronavirüs tablosunu açıkladı.
Vali Ayaz, “Hindistan varyantı da (Delta) ilimizde dün itibarıyla görüldü. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Sağlık bakanımız 26 ilde görüldü dedi. salgın hastalıkla mücadele ediyoruz, ilimize gelmemesi düşünülemezdi ama dün ilk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız” dedi.
Hastanın şu an için durumunun iyi olduğunu belirten Ayaz, “Aşıların yapılmasını istiyoruz. Hastanemizde 18 hastamız var, bunların 13’ü serviste, 5’i de yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki tüm hastalarımız entübe durumda. Vefat sayısı 419, bir süredir sabit kalıyor. 1 Haziran'da yapmış olduğumuz toplantıda bu sayı 409’du. Yani o günden bugüne 10 vatandaşımızı daha kaybettik. Diğer aylarla karşılaştırdığımızda çok şükür düşük olabilir ama ölümler devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran’da yaptığı açıklamada, 26 ilde görülen delta varyantı sayının 224’e çıktığını açıklamıştı.
“SERVİSTE YATAN EN KÜÇÜK HASTAMIZ 44 YAŞINDA”
Serviste yatan koronavirüs hastalarından en küçüğünün 44 yaşında olduğunu aktaran Vali Ayaz, "Servisteki 13 hastamızın 3’ü 65 yaş altı hastalarımızdan oluşuyor. Yoğun bakımdakilerin de en küçüğü 69 yaşında. Salgın hafiflemiş olsa da etkisini devam ettiriyor. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bayramla ilgili olarak da gerçekten endişe içerisindeyiz. Çünkü ister istemez bir hareket olacak. Vatandaşımız biz bu normalleşme dönemini artık kaçıncı defa yaşıyoruz. Şu anda herkes salgının bittiği kanaatinde genel manada" diye konuştu.
İldeki aşılama çalışmaları hakkında da bilgi veren Ayaz, şunları kaydetti:
“Dün ilimizde bin 938 aşı yaptık. Günlük 4 ben 500 aşıyı çok rahat yapabilecek durumdayız ama son 1 haftaya baktığımızda 2 bini geçtiğimiz 2 gün var. Bunun dışında aşılama sayılarımız 2 binin altında seyretmiş durumda. Bundan da hiç memnun değiliz. 4 milyon 224 bin 729 lira salgının başından beri ceza yazmışız, 508 bin 271 lirasını tahsil etmişiz.”
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