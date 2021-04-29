CANLI ANLATIM | Alanyaspor - Fenerbahçe (20:30)
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte 11'ler
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caolker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi.
Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
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