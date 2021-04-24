24 Nisan 2021 Cumartesi, 18:44

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor

Antalya Stadı'nda 20.30'de başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi Zorbay Küçük.

İşte 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Gedson, Emre Akbaba, Kerem, Halil

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-0 Galatasaray

1' Karşılaşma Mete Kalkavan'ın düdüğü ile başladı.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.



