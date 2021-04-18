18 Nisan 2021 Pazar, 17:16

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmada Ümit Öztürk VAR hakemi olarak görev yapıyor.

İşte 11'ler...



M. Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Ndayishimiye, Cemali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli

Fenerbahçe: Harun, Nazım Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-1 Fenerbahçe

39' GOL | Fenerbahçe'nin Caner'le sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın aşırttığı topu Szalai yakın mesafeden ağlara gönderdi. 1-1



35' Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Valencia ceza alanına girer girmez vurdu Youssouf son anda dokunarak topu kornere gönderdi.

34' Fenerbahçe atağında ceza alanında topla buluşan Pelkas rakibinden kurtulup kaleyi düşündü köşeye giden topta Volkan gole izin vermedi.

17' GOL | Hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali ceza alanı dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.



12' Tolga'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.



6' Fenerbahçe'de Pelkas sağ kanatta yaptığı baskıyla topu kazanda çaprazdan ceza alanına girdi ancak topu ayağından fazla açınca Volkan'da kaldı.

5' Sol kanattan gelişen Başakyehir atağında Crivelli'nin bıraktığı topa Giuliano vurdu savunmaya çarpan top kornere gitti.

1'Karşılaşma Cüney Çakır'ın işareti ile başladı.

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.