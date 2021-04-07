CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Alanyaspor (19:00)

07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:13

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosunn

Aytemiz Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Fatih, Tzavellas, Mounandje; Ceyhun, Berkan; Salih, Bareiro, Davidson; Babacar

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.

Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

CENK TOSUN VE DORUKHAN NEGATİFE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlığı nedeniyle bu hafta da oynayamayacak. Ajdin Hasic diğer eksik. Mensah ve Ghezzal'ın sakatlıkları düzeldi ve maç kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan'ın yapılan son testi negatif çıktı. Cenk ve Dorukhan, Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Alanyaspor'da sakatlıkları devam eden Efecan Karacan ve Steven Caulker