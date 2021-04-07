CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Alanyaspor (19:00)
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosunn
Aytemiz Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Fatih, Tzavellas, Mounandje; Ceyhun, Berkan; Salih, Bareiro, Davidson; Babacar
Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.
Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.
CENK TOSUN VE DORUKHAN NEGATİFE DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlığı nedeniyle bu hafta da oynayamayacak. Ajdin Hasic diğer eksik. Mensah ve Ghezzal'ın sakatlıkları düzeldi ve maç kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan'ın yapılan son testi negatif çıktı. Cenk ve Dorukhan, Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.
Alanyaspor'da sakatlıkları devam eden Efecan Karacan ve Steven Caulker
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