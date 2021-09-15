CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Borussia Dortmund (0-2)

15 Eylül 2021 Çarşamba, 18:31

CANLI

BJK 0 - 2 BVB

1' Maç başladı.

2' Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında savunma topu karşıladı. Seken topla sol kanatta buluşan N'Sakala'nın yerden ortasında da Akanji topu uzaklaştırdı.

6' Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel topu güçlükle çeldi.

10' Pjanic'in pasıyla sağ çaprazdan Ghezzal ceza sahasına sokulmak istedi. Ancak topu kontrol edemedi.

20' GOL! Sağ kanattan Meunier'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Jude Bellingham, dar açıdan uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

33' Malen'in pasıyla Haaland savunma arkasına sarkmak istedi. Montero araya girip topu takımına kazandırdı.

43' Welinton, Haaland'a yaptığı faul sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü.

45' Maçtaki ikinci sarı kart Montero'ya çıktı.

45+3' GOL! Erling Haaland, takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Bu golün santrası olmazken Beşiktaş taraftarı takımlarına destek oldu.

46' İkinci yarı başladı.

50' Pjanic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Haaland topu karşıladı.



60' Beşiktaş'ta Cyle Larin yerini Kenan Karaman'a bıraktı.



71' Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kobel kurtardı.

75' Atiba sarı kart gördü.



İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland





UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezonki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Dev mücadelede yaklaşık 20 bin futbolsever, tribünde yer alıyor. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takımlarına tam destek olacak.

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanıyor. Dev maçın canlı takibi ve tüm detayları anbean haberimizde olacak.



