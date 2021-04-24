CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-0 Kayserispor
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır tönetiyor, VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapıyor.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Gökhan
Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Karlo Muhar, Lennon, Pedro, Alibec, İlhan
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-0 Kayserisspor
1' Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın işareti ile başladı.
Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ta Atiba, Larin, Aboubakar Hasic, Cenk ve Oğuzhan sakatlıkları, Welinton ise kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Kayserispor'da Campanharo, Uğur, Sapunaro, Avramovski Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak.
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