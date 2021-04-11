CANLI ANLATIM | Erzurumspor 0-0 Beşiktaş
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşmada Alper Ulusoy, VAR hakemi olarak görev yapıyor.
İşte11'ler...
Erzurumspor: Szumski, Leo, Hasan, Da Costa, Butko, Petrus, Omolo, Aatıf, Emrah, Cenk, El Kabir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk
CANLI ANLATIM | Erzurumspor 0-0 Beşiktaş
2' Ghezzal'ın derinlemesine pasıyla ceza sahasında topu alan Cenk Tosun, sağ çaprazda topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Kaleci Szumski'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.
1' Karşılaşma Yaşar Kemal Uğurlu'nun işareti ile başladı.
Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.
Erzurumspor'da Murat, Oltan, Bergdich kart cezalısı, Novikovas ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar ve Hasic'in yanı sıra kart cezalısı Josef de Souza maç kadrosunda yer almayacak.
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