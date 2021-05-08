08 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:32

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mete Kalkavan, derbide VAR hakemi olarak görev yapıyor.

İşte 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Gökhan Töre, Larin

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Beşiktaş

19' Galatasaray'da Donk, Onyekuru'yu savunma arkasına kaçırdı, Ersin kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı, yan hakem de bu esnada ofsayt bayrağını kaldırdı.



14' Ghezzal'in ceza sahasına doldurduğu topta Larin altıpasta bomboş durumda yükseldi ama topa kafa vurmayı başaramadı.



13' Josef de Souza'nın pasında Larin savunma arkasına sarktı ama kalesini zamanında terk eden Muslera topu kesmeyi başardı.



11' GOL | Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Ryan Babel topu ağlara yolladı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Babel'in golü geçerli sayıldı. Galatasaray 1-0 önde!



9' Beşiktaş'ın soldan gelişen atağında N'Sakala sol dip çizgiye indikten sonra ortasını yapmak istedi ama Taylan rakibine geçit vermedi.



2' Ghezzal'in kullandığı serbest atışta Welinton ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1' Sezonun maçında ilk düdük geldi.

Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı. Galatasaray'da koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.