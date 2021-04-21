CANLI ANLATIM | Galatasaray - Trabzonspor (19:00)
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapacak.
İşte 11'ler...
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.
Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.
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