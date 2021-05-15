ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ | Göztepe 1-2 Beşiktaş

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:14

Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray ile gol averajı eşit olmasına rağmen Beşiktaş attığı toplam golün rakibinden fazla olması sebebiyle şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig’in 42. haftasında Beşiktaş Göztepe’ye konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Beşiktaş, Domagoj Vida ve Rachid Ghezzal’ın golleriyle rakibini mağlup etti. Göztepe’nin tek golünü Alpaslan Öztürk kaydetti.

Beşiktaş 18 Mart Salı günü İzmir'de Antalyaspor ile Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

11'ler

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Adis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Gökhan, Ghezzal, Nkoudou, Larin

MAÇ SONUCU | GÖZTEPE 1-2 BEŞİKTAŞ

87' Berkan Emir'in uzun pasında top, Rachid Ghezzal'ın kafasına çarptı. Ghezzal kısa bir süre yerde kalırken tedavisinin ardından sahaya döndü.

77' N'Sakala'nın sol kanattan getirdiği topu Göztepe savunması uzaklaştırdı. Larin'in pasınında topu önünde bulan Gökhan Töre'nin cezası dışından çektiği şut kalenin üstünden dışarı çıktı.

73' Göztepe kazandığı serbest vuruşta anlaşmazlık yaşadı ve topu kaybetti. Beşiktaş'ın gelişen atağında Josef de Souza'nın kafa vuruşunu İrfan Can çıkarttı.

68' GOL | Rachid Ghezzal, penaltıdan topu ağlara gönderdi.

67' Sol kanattan ceza sahasına giren Larin, Alpaslan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

65' Beşiktaş'ın ani gelişen atağında Rachid Ghezzal'ın sol kanattan gönderdiği topu İrfan Can kontrol etti.

61' Beşiktaş'ın kulladığı kornerde Welinton'un kafa vuruşu dışarıya gitti.

55' Larin'in ceza sahası dışından çektiği şutu savunma engelledi.

49' Nwobodo'nun yaptığı müdahalede Gökhan Töre yerde kaldı. Kullanılan serbest vuruşta Vida topu indirirken Larin topa dokunamadı.

47' Larin'in ceza sahası içinde yaptığı ortayı İrfan Can kontrol etti.

45' N'Sakala'nın kazandığı topta Göhan Töre, Larin'i topla buluşturdu. Larin'in şutunu Atınç engelledi.

42' Halil Akbunar'ın müdahalesi sonrasında N'Sakala yerde kaldı. Ghezzal'ı kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

40' Gökhan Töre'nin ortasında Rachid Ghezzal'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

38' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuda İrfan Can topu kontrol etti.

35' Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Alpaslan Öztürk topu dışarıya gönderdi.

29' Josef de Souza, ceza sahası dışında Nwobodo'ya faul yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Ersin topu köşeden çıkarttı.

24' GOL | Berkan Emir'i sol kanattan kulladığı serbest vuruşta Atınç Nukan'ın indirdiği topta Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşu direkten döndü. Direkten gelen topu Alpaslan Öztürk tamamladı.

20' Cherif Ndiaye'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top, Vida'nın suratına geldi. Kısa bir süre yerde kalan Vida, sonrasında oyuna devam etti.

14' Berkan Emir'in ortaladığı topa yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında korner kullanan Göztepe'de Atınç Nukan topu dışarıya gönderdi.

10' GOL | Rachid Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı kornerde Wellinton'un çevirdiği topu Vida tamamladı.

6' Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

1' Karşılaşma Fırat Aydınus'un işareti ile başladı.