03 Nisan 2021 Cumartesi, 17:03

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmada Koray Gençerler, VAR hakemi olarak görev yapıyor.

İşte 11'ler...

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer, Gedson Fernandes, Arda Turan, Henry Onyekuru, Feghouli, Mohamed

CANLI ANLATIM | Hatayspor 1-0 Galatasaray



21' GOL | Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un arka direğe ortaladığı topu Akintola kontrol etti. Onun yerden pasına kale ağzında Mame Diouf dokundu: 1-0

5' Feghouli'den pası alan Mostafa Mohamed'in ceza alanına girerken çektiği şutta savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.



1' Mücadele Abdulkadir Bitigen'in işareti ile başladı.

Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.