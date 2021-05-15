Fenerbahçe Kayseri'de son dakika golüyle kazandı! | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:21

Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına giden Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında beraberliği getiren golü 90. dakikada Enner Valencia'nın kullandığı penaltı ile kaydetti. Son dakikalarda Serdar Aziz'in attığı golle Fenerbahçe maçı 2-1 galip tamamladı.

Fenerbahçe puanını 82'ye getirerek Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu 3'üncü sırada tamamladı.

KAYSERİSPOR 1-2 FENERBAHÇE

90+9 GOL | Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golüyle skoru 2-1'e taşıdı.

90' GOL | Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltı golü ile skoru 1-1'e taşıdı.

89' İlhan Parlak hakeme itirazları sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve oyundan atıldı.

88' Aziz Behich'in, Ozan Tufan'a korner sonrasında ceza sahası içinde yaptığı müdahale VAR incelemesi sonrasında penaltıyla sonuçlandı. Aziz Behich bu pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

85' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Melih Okutan ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

83' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu topu ön direkte savunma oyuncuları uzaklaştırıldı.

72' Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ozan Tufan kaleye yerden şutunu gönderdi. Bu topu Doğan Alemdar yatarak kontrol etti.

72' Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Zoran Kvrzic ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen İlhan Parlak vuruşunu yaptı fakat top hemen kalenin yanından dışarı çıktı.

64' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yaptı. Kısa düşen topu takip eden Dimitris Pelkas ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderdi ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gitti.

58' Penaltı atışı için topun başına geçen Jose Sosa'nın şutunu kaleci Doğan Alemdar tokatlayarak topu kornere gönderdi.

55' Sol kanattan kazanılan duran topta Jose Sosa ceza sahası içne ortasını yaptıktan sonra bu topa hareketlenen Serdar Aziz'i İlhan Parlak çekti ve penaltıya sebep oldu. İlhan Parlak bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

52' Hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında atılan uzun ara pasına hareketlenen İlhan Parlak ceza sahası içine topla girdi ve şutunu çekti. Bu topu, ileri çıkan Altay Bayındır tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

46' Fenerbahçe ikinci yarı başlarken ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Ferdi Kadıoğlu çıktı ve yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.

45' Ceza sahası dışı sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Zoran Kvrzic kaleye şutunu gönderdi ancak bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

44' Karlo Muhar, Ozan Tufan'a yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

36' Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Bright Osayi-Samuel ceza sahası içine ortasını yaptı ancak top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

32' Caner Erkin hakeme yaptığı itirazları sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

29' Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Enner Valencia ceza sahasına ortasını yaptı ancak bu top tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

18' GOL | Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ın ceza sahası içine yaptığı ortayla bulduğu pozisyon sonrası Pedro Henrique'nin golü ile skoru 1-0'a taşıdı.

12' Sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Zoran Kvrzic uzaklardan şutunu gönderdi ancak bu top kalenin yanından dışarı çıktı.

7' Enner Valencia, Nehuen Paz'la girdiği tartışma sonrasında topsuz alanda yaptığı temas dolayısıyla sarı kart ile cezalandırıldı.

5' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Caner Erkin bu duran topu paslaşarak kullandı.

1' Karşılaşma Halil Umut Meler'in düdüğü ile başladı.