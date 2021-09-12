CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Galatasaray (20.00)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maça dair detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2021 Pazar, 18:52
CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Galatasaray (20.00)
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TS 0-1 GS

1' Maç başladı.

5' Maçta ilk sarı kart Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya çıktı.

6' Topu önünde bulan İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

20' GOL! Galatasaray Emre Kılınç'ın golü ile 1-0 öne geçti! 

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Van Aanholt, Kerem, Morutan, Berkan, Nelsson, Luyindama, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.

Sezona 3'te 3 ile başlayan bordo-mavili takım ise 4. hafta öncesi lider durumda.


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