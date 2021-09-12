Rizespor, Hatay'a boyun eğdi!
Süper Lig’in 4’üncü haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Gökhan Gönül, Holmen, Baiano, Cemali (Dk. 59 Emirhan), Djokovic, Phiri (Dk. 69 Sabo), Boyd (Dk. 69 Yasin), Alper (Dk. 81 Deniz), Bolasie, Pohjanpalo (Dk. 81 Umar)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Fatih, Burak, Kamil, Adekugbe (Dk. 88 Bülent), Onur, Ribeiro (Dk. 76 Boudjemaa), Kamara (Dk. 69 Louis), Traore (Dk. 88 Sackey), El Kaabi, Diouf
GOLLER: Dk. 81 Diouf, Dk 89 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Diouf, Onur (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig’in 4’üncü haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
2’nci dakikada Diouf ceza sahası sağ çaprazından şutunda topu kaleci Gökhan çıkardı.
3’üncü dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie ceza sahası sağ çaprazından şutunda top üstten auta çıktı.
41’inci dakikada Onur'un ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
45+3’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
52’nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada El Kaabi'nin yükselerek kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
57’nci dakikada Kamara’nın ceza sahasından şutunda topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.
81’inci dakikada Adekugbe’nin sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içindeki Diouf kafayla kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu: 0-1.
89’uncu dakikada El Kaabi’nin ceza sahasından şutunda top kaleci Gökhan’dan döndü. Dönen topu tekrar önüne alan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
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