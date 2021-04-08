CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe (19:00)
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
İşte 11'ler...
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Acquah, Tetteh, Fofona, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi, Samatta
Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Sezonun ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyasspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.
Video Haberler
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor