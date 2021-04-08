CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe (19:00)

08 Nisan 2021 Perşembe, 17:47

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

İşte 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Acquah, Tetteh, Fofona, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi, Samatta

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Sezonun ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyasspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.