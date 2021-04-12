CANLI ANLATIM |Fenerbahçe 0-0 Gaziantep FK (İlk yarı sona erdi)

12 Nisan 2021 Pazartesi, 17:41

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

İşte 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Gaziantep: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Junior Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Gaziantep FK

45+1' Hızlı gelişen atakta Dicko'nun sağ kanattan yerden ortasına Kenan, ceza sahası ön çizgisi üzerinde gelişine bir vuruş yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.



41' Ozan Tufan ceza sahası yayının biraz gerisinden çok sert bir vuruş yaptı. Günay topu son anda çelmeyi başardı.



38' Sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin indirdiği topa Dicko kale sahasında dokundu ve topu ağlara gönderdi. Ama hakem Djilobodji'nin topu indirirken faul yaptığını tespit etti.



33' Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama topu üstten auta gönderdi.



27' İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda Pelkas topla buluştu. Vuruş şansı bulmak isterken Djilobodji araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.



11' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın vuruşunda Djilobodji topu çizgiden çıkarttı. Seken topu Valencia tamamlamak istedi. Ama çerçeveyi bulamadı.



10' Hızlı gelişen Gaziantep atağında sağ kanatta hareketlenen Dicko'nun ön direğe kestiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.



1' Karşılaşma Mete Kalkavan'ın işareti ile başladı.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında iki puan yitiren ve bu sezon özellikle iç saha maçlarında oldukça zorlanan sarı lacivertliler, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde üç futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de yedi futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu maçta sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.