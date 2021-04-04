CANLI ANLATIM |Kasımpaşa - Beşiktaş (19:00)

04 Nisan 2021 Pazar, 16:51

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasındaki mücadeleyi bir önceki hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbi karşılaşmasında da düdük çalan hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Mete Kalkavan, VAR hakemi olarak görev yapacak.

İşte ilk 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi; Sadiku, Aytaç, Hajradinovic; Koomson, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, NKoudou, Larin

Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.

Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan maç kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.







