Beşiktaşlı Ghezzal'dan gelecek sezon açıklaması

16 Nisan 2021 Cuma, 17:13

"Teklif geldiğinde Beşiktaş anlamında bana fikir verecek çok kişi yoktu çevremde. Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu, her zaman şampiyonluğa oynadığını biliyordum. Beşiktaş'tan gelen teklif çok da yerine oturan bir fırsattı. Bir çıkış arıyordum. Tekrar kendim ispatlamak istiyordum. Beşiktaş'tan fırsat gelince de yerli yerine oturdu."

"BURADA SERGEN YALÇIN'IN ROLÜ ÇOK BÜYÜK"

"Oynayabilmekti benim için en önemli unsur. Bunu da şampiyonluğa oynayan bir takımda yapabilmekti. Meydan okumaydı. Bunların hepsi birleşti. Teknik direktörümüz bana güvendiğini ilk günden gösterdi. Burada bana önemli sorumluluklar verildi. Sahada kendimi iyi ve rahat hissediyordum. Burada Sergen Yalçın'ın rolü çok büyük."

"TÜRKİYE LİGİ'NİN TEKNİK SEVİYESİ ÇOK İYİ"

"Türkiye, futbolla yaşıyor. Benim de ihtiyacım olan şey buydu. Futbol kültürünü yoğun olarak hissedebildiğim bir yere ihtiyacım vardı. Türkiye Ligi'nin teknik seviyesi çok iyi. Avrupa'ya kıyaslandığında taktik anlamda biraz geri olduğunu söyleyebilirim ama kolay bir lig değil. Dışardan bakan insanlar kolay olduğunu düşünebilir ama öyle değil. Her takımda iyi oyuncular var."

"Durum benim istatistiklerimden ibaret değil. Takım arkadaşlarımın hakkını teslim etmem lazım. Demek ki onlar doğru koşuları yapıyorlar ve doğru vuruşları yapıyorlar ki ben bu asistleri yapabiliyorum"

"BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETME KONUSUNDA TAMAMEN POZİTİFİM"

"Beşiktaş'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Koşullar oluşursa Beşiktaş'ta devam etme konusunda tamamen pozitifim. Buraya seviye atlamaya gelmiştim ve bu sezon benim için faydalı geçiyor. Beşiktaş'ta devam etme fikri konusunda olumlu noktadayım. Ailem de iyi hissediyor. İyi ilişkiler geliştirdim. Devam etme fikri iyi bir fikir ama bu sadece bana bağlı olan bir durum değil. İki kulübün (Leicester City-Beşiktaş) anlaşmasına bağlı. Tamamen ligin final bölümüne odaklanmış durumdayım. İki kupayı alma fırsatı için maçlara odaklanmış durumdayım."

"8 zor maçımız var. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Ama her şey bize bağlı. Her maça yüzde 200 ile çıkacağız. Sergen Yalçın bir efsane. Onun sol ayağıyla yaptıklarını herkes anlatıyor. İç sahadaki maçlarda oruç tutacağım"