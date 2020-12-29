Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

29 Aralık 2020 Salı, 10:39

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde hareket eden bir şeyler olduğunu tespit etti.

Çöp konteynerinin içinde poşetle bağlanmış 3 adet güvercin gören işçiler gözlerine inanamadı.

Hemen poşetten çıkarılan ve ıslanmış olduğu görülen güvercinler, işçilerin aracında kurutulduktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.







