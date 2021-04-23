CANLI - SpaceX Crew-2 görevi için düğmeye basıyor

23 Nisan 2021 Cuma, 11:50







Bir süre önce detayları ortaya çıkan ve bir ortaklığa giden iki dev, dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderiyor.

NASA ve SpaceX görevi için nefesler tutuldu. Canlı olarak yayımlanan görevde astronotlar 6 aylık yolculuğa doğru çıkıyor. Elon Musk'ın SpaceX'i özel şirket olarak NASA gibi devlet kurumu ile ilk kez bir ortaklık kuruyor. Bu noktada gerçekten de önemli bir görev.

NASA yeni uçuşları için SpaceX ile bir iş birliğine gitmişti. Elon Musk'ın Twitter hesabı üzerinden duyurduğu ortaklık sonrası, ilk hamle geldi. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Crew Dragon Endeavour uzay aracına binecek.

Bu uçuş aslında oldukça önemli zira, bir ABD ticari uzay aracının astronotlarla uzay istasyonuna ikinci mürettebat rotasyon uçuşu olacak ve ilk iki uluslararası mürettebat üyesini taşıyan uçuş olacak. Farklı uzay istasyonlarından farklı astronotların yer alacağı uçuş bir süredir planlanıyordu.

Astronotlar, Launch Complex 39A'dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak olan Crew Dragon uzay aracında altı aylık bir bilim görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Crew-2 görevinin bugün Türkiye saatiyle yaklaşık 12.00/13.00 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Dünyanın yaklaşık 400 km yukarısında yer alan uzay istasyonu 24 saatlik yolculuğuna normalde perşembe günü başlayacaktı ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle cuma gününe ertelendi.

Sonbaharda Dünya'ya dönmeden önce yörüngedeki araştırma platformunda bilim deneyleri ve bakım yapmak için yaklaşık altı ay geçirmeleri bekleniyor. Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer ekip üyeleriyle SpaceX kapsülüne binen ikinci kişi olarak tarih yazacak.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar Türkiye saati ile öğlen ve öğleden sonra sona eriyor. Uçuş için uzun bir süredir çalışmalar sürüyor ve nihayet bugün uçuş gerçekleşiyor.