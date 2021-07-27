Canlı yayında açıkladı: Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu

27 Temmuz 2021 Salı, 17:21

Koronavirüs salgınını bitirmek için uzmanların tek çözüm dediği aşıya karşı çıkan milyonlarca insan var. Prof. Dr. Cinel, yoğun bakımlardaki durumu bildirerek aşı olmanın önemine vurgu yaptı. "20 hastanız var yoğun bakımda diyelim. Aşılı olmayanların sayısı 19" diyerek çarpıcı bir bilgi de paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Uzmanlar tedbirleri elden bırakmanın önemine vurgu yaparken salgınla mücadelede en önemli silahın ise aşı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte aşıya karşı olanlar da azımsanmayacak kadar yüksek sayıda. Türkiye'de de aşı sırası geldiği halde hiç aşı olmayanların sayısı 23 milyon olarak açıklandı.

20 KİŞİDEN 19'U AŞISIZ

Sağlık Bakanlığı sürekli aşı olmanın önemine vurgu yaparak, vatandaşları aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak daha bulaşıcı bir koronavirüs varyantı olan Delta'nın yayılmasıyla birlikte vakalar da hızla artıyor. Bilim insanları bu noktada dikkat çeken bir uyarı yapıyor: Vakalar en fazla aşısızların arasından çıkıyor.

NTV'deki haber programına katılan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakımlarda artış yaşandığını ve kişilerin 20'sinden 19'unun aşısız kişiler olduğunu belirtti. Aşının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Cinel, tüm toplumun aynı gemide yaşadığını ve kimsenin aşıdan uzak durma lüksünün olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Cinel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"20 hastanız var yoğun bakımda diyelim. Aşılı olmayanların sayısı 19. Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş artışı görme dönemine giriyoruz. Elimizdeki hastaların aşılı olmadığını görüyoruz. Bir tanesi aşılı çıktı diyelim, o da ikinci doz aşısını olmuş fakat 2 gün sonra hastalığa yakalanmış. Toplumsal bağışıklığı sağlamak zorundayız. İki aşıyı olacaksınız, 2. aşının üzerinden de 15 gün geçmesi gerekiyor ki sizin bağışıklığınız olsun."

'AŞI OLANLAR ORGAN FONKSİYON BOZUKLUĞU GELİŞTİRMİYOR'

"Aşı karşıtlığı, aşıya uzak durma ya da 'ben sonra olurum' deme. Böyle bir lüksünüz yok. Aynı geminin içinde yaşıyoruz. Aşı olanların organ fonksiyon bozukluğu geliştirmediğini görüyoruz. Yoğun bakımlarda şu anda hali hazırda yatan mRNA aşılarının iki doz olduktan sonra ve 15 gün geçtikten sonra yoğun bakımlara düşen neredeyse yok. Ölmek istemiyoruz, yoğun bakımlara düşmek istemiyoruz, hastanelerde yatacak kadar ağır geçirmek istemiyoruz bu hastalığı. Bunun tek çözümü aşı."