Canlı yayında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin zenci yerine maymun sözleri tepki çekti

11 Eylül 2020 Cuma, 14:26

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nocolas Sarkozy’nin katıldığı bir televizyon programında “10 küçük asker” kitabını kullanarak ilk isminin “10 küçük zenci” olduğuna atıfla, “maymun kelimesini kullanabiliyor muyuz artık? Bunu diyemiyoruz, o yüzden kitaba da şimdi 10 küçük asker diyoruz” ifadelerini kullandı. Sarkozy bu sözleriyle ‘zenci’ kelimesi yerine ‘maymun’ sözcüğünü kullandı. Quotidien programı sırasında stüdyodaki gazetecilerin sessiz duruşu dikkat çekti.

Konu #Quotidien etiketi sosyal medya platformu Twitter’da Fransa gündemin ilk sırasında yer aldı.