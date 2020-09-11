Canlı yayında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin zenci yerine maymun sözleri tepki çekti

Eski Cumhurbaşkanının ifadeleri Fransa’da geniş yankı uyandırdı. Afrika göçmenleri için kullandığı ifadeler nedeniyle eleştiren Sarkozy, bu seferde ‘maymun’ sözleriyle ırkçılık tepkisi aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2020 Cuma, 14:26
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Fransa eski Cumhurbaşkanı Nocolas Sarkozy’nin katıldığı bir televizyon programında “10 küçük asker” kitabını kullanarak ilk isminin “10 küçük zenci” olduğuna atıfla, “maymun kelimesini kullanabiliyor muyuz artık? Bunu diyemiyoruz, o yüzden kitaba da şimdi 10 küçük asker diyoruz” ifadelerini kullandı. Sarkozy bu sözleriyle ‘zenci’ kelimesi yerine ‘maymun’ sözcüğünü kullandı. Quotidien programı sırasında stüdyodaki gazetecilerin sessiz duruşu dikkat çekti.

Konu #Quotidien etiketi sosyal medya platformu Twitter’da Fransa gündemin ilk sırasında yer aldı.


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