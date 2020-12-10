Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumu belli oldu
Canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı.
BİR MİDE KANAMASI GEÇİRDİM ŞU ANDA ÇOK İYİYİM
Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi. Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.
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