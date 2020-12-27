Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı 'İstersen bırakıp gideyim' diyerek yayını terk etti
CNN Türk'teki programda SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, MHP'li Metin Özkan'ın "Hakan Bayrakçı'yı susturun!" şeklinde sözleri üzerine canlı yayını bir süre terk etti.
CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu "CNN Türk Masası" isimli programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Metin Özkan'ın SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'ya yönelik tavrı gündem oldu.
Programa telefonla bağlanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'na soru sormak isteyen Metin Özkan, programın sunucusu Semiha Şahin'e Hakan Bayrakçı ile ilgili, "Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Ben soru sormak istiyorum. Hakan Bey'i susturun bir Hakan Bey'i" çağrısında bulundu.
Programa video konferans yöntemi ile bağlanan Hakan Bayrakçı da Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenerek, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metincim. İstersen bırakıp gideyim" dedikten sonra kulaklığını çıkarıp CNN Türk canlı yayınını terk etti.
Bayrakçı daha sonra ise video konferans yöntemi ile bağlandığı yayına geri döndü. Mehmet Metiner de "Susturun lafı şık olmadı" diyerek Metin Özkan'a tepki gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması