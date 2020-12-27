Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı 'İstersen bırakıp gideyim' diyerek yayını terk etti

27 Aralık 2020 Pazar, 09:27

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu "CNN Türk Masası" isimli programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Metin Özkan'ın SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'ya yönelik tavrı gündem oldu.





Programa telefonla bağlanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'na soru sormak isteyen Metin Özkan, programın sunucusu Semiha Şahin'e Hakan Bayrakçı ile ilgili, "Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Ben soru sormak istiyorum. Hakan Bey'i susturun bir Hakan Bey'i" çağrısında bulundu.

Programa video konferans yöntemi ile bağlanan Hakan Bayrakçı da Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenerek, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metincim. İstersen bırakıp gideyim" dedikten sonra kulaklığını çıkarıp CNN Türk canlı yayınını terk etti.

Bayrakçı daha sonra ise video konferans yöntemi ile bağlandığı yayına geri döndü. Mehmet Metiner de "Susturun lafı şık olmadı" diyerek Metin Özkan'a tepki gösterdi.



