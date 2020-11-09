Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir konuyu Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Kafan güzel" demesine sert tepki gösterdi. Özdemir ile Kütahyalı arasında 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına değindiği YouTube yayınına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı arasında sert tartışma yaşandı.
Kütahyalı, Özdemir'e "Kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi.
'NEREDEN UYDURUYORSUN BUNLARI'
Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil" diyerek tepki gösterdi.
Kütahyalı ise, Özdemir'e yönelik bu ifadesini 'olumlu anlamda' söylediğini iddia etti ve "Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım" ifadelerini kullandı.
?Özdemir de Kütahyalı'ya "Ben hayatım boyunca yayın sırasında içmem, sen bunu bilmezsin yayıncı olarak" dedi.
İkili arasında ayrıca 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.
'MUHALEFETÇİLİK OYNUYORSUN'
Kütahyalı, Özdemir'e yönelik "Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun, sonra iktidar medyasında çalışıyorsun" ifadelerini kullandı. Özdemir ise, Kütahyalı'nın bu ifadelerini "Ona bağımsız gazetecilik deniyor" ifadeleriyle yanıt verdi ve "Ne zaman ki dayak yedin, o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın" dedi.
?Özdemir ile Kütahyalı arasında yaşanan bu tartışma, YouTube'da yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi.
ÖZDEMİR'DEN ALBAYRAK'A; ŞEYMA SUBAŞI MISIN?
Maliye Bakanı'nın istifa ettiği söyleniyor. Instagram'dan. Şeyma Subaşı mısın, Instagram'dan istifa ediyorsun? Madem istifa ediyorsun delikanlıca git Twitter'dan istifa et.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma