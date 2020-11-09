Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:24

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına değindiği YouTube yayınına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı arasında sert tartışma yaşandı.

Kütahyalı, Özdemir'e "Kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi.

'NEREDEN UYDURUYORSUN BUNLARI'

Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil" diyerek tepki gösterdi.

Kütahyalı ise, Özdemir'e yönelik bu ifadesini 'olumlu anlamda' söylediğini iddia etti ve "Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım" ifadelerini kullandı.

?Özdemir de Kütahyalı'ya "Ben hayatım boyunca yayın sırasında içmem, sen bunu bilmezsin yayıncı olarak" dedi.

İkili arasında ayrıca 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.

'MUHALEFETÇİLİK OYNUYORSUN'

Kütahyalı, Özdemir'e yönelik "Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun, sonra iktidar medyasında çalışıyorsun" ifadelerini kullandı. Özdemir ise, Kütahyalı'nın bu ifadelerini "Ona bağımsız gazetecilik deniyor" ifadeleriyle yanıt verdi ve "Ne zaman ki dayak yedin, o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın" dedi.

?Özdemir ile Kütahyalı arasında yaşanan bu tartışma, YouTube'da yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi.

ÖZDEMİR'DEN ALBAYRAK'A; ŞEYMA SUBAŞI MISIN?

Maliye Bakanı'nın istifa ettiği söyleniyor. Instagram'dan. Şeyma Subaşı mısın, Instagram'dan istifa ediyorsun? Madem istifa ediyorsun delikanlıca git Twitter'dan istifa et.



