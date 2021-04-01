Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Fenerbahçe'nin başvurusu hukuki değil

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:04

-Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları için -

Türk sporundaki kalitenin bu seviyeye düşmesi beni ziyadesiyle üzdü. Bir yönetici çıkıp da büyük bir kulübe karşı böyle konuşmamalı. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır. Başkanımız göreve geldiinde rakibe saygı kendine saygı sözlerini kullandı. Bu süreç içinde rakip camialarımıza asgari saygıyı göstererek hareket ettik. Yöneticiler genel kurullardan aldığı yetkiyi ve sorumluluğu layıkıyla görevlerini sürdürür. Ali bey göreve geldiğinde "Biz de gerçekten Türk spor için yeni bir dönem başlayacak" dedi. Biz de buna göre teyakkuza geçeceğimizi düşündük. Gelinen nokta itibariyle, sahadaki başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmiş durumda. Gerçekten başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına TFF'ye bir başvuruda bulunuldu.

Galatasaray, VAR öncesi son senede ve VAR'la birlikte şampiyon olarak rakibine üstünlük sağladı. Başvuruyu başta ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil. Bu başvuruyu aslında ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil.

TFF'ye yapılan başvuruda, bir konu yetki, şekil, amaç ve konu itibarıyla hukuka uymamaktadır. TFF Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konu tekrar gündeme getirilmesi, hukuka uygun olmadığı halde, bu spordaki kardeş ve barışı bozucu bir etki yaratır.

1923-24 yılında oynanan bir oyunu, 1933-34 yılında yapılan bir müsabakayı, 2021'de şampiyon olarak ilan edilmesi başvurusu. Aslında daha önce TFF'nin Beşiktaş kararı var. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye Ulusal Ligi'ne yani bugünkü anlamdaki bir lige 1959'da başladı. Bizim iddiamız şuydu. 90 yıl önceye giden, düzeni, sürekliliği olmayan, iki ayrı şampiyon çıkarabilecek turnuvaların sonuçlarını 90 yıl sonra bugüne etki etmesi tasarrufunda bulunamazsınız.

Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiasına yönelik sözleri son derece yanlış, asla kabul edilemez, sorumluluk sahibi bir kişinin ağzından çıkamayacak sözlerdir. Ülke için üzüntü verici bir durumdur. Metin Sipahioğlu'nun Galatasaray'ı bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici.

-Metin Sipahioğlu'nun Galatasaray için terör iltisaklı sözleri-

Bu şekilde sorumsuzca Türkiye'nin önde gelen en büyük sivil toplum kuruluşuna ithamda bulunmak asla kabul edilebilir şey değil. Bizi mecbur bıraktılar, bu şekilde savunma yapmaya. Kast ettiği terör örgütüyle iltisaklı kişiler kimlermiş. Hiçbir başkanımız böyle bir söylemde bulunmadı.

Ali Koç'un 2018'deki "Ben kötü niyetli biri olsam, o savcıları polisleri ben mi kulübe üye yaptım. Ben mi onlarla maç yaptım, tavla oynadım" ekrana getirildi...

"Galatasaray Spor Kulübü terör örgütüyle iltisaklıdır" diyen birisinin Türkiye'de yöneticilik yapmaması lazım. Bir iki tane profesyonel sporcudan kaynaklanan iftiraların atılması, hiçbir şekilde kimseye fayda sağlamaz. Bunlar çok yakışıksız şeyler.

-Aziz Yıldırım'ın Haziran 2017'deki "1959'da lig başlamış ve buna göre şampiyonlar belli. Belli statü. Bunlar gidip ligin başlamasından önce 2 yıl şampiyon olmuşlar. Burada zorbalıkla yapılan bir operasyon vardır. Kanuni bir iş yoktur. 1959'dan bu yana sığmıyor. Acayip, acayip işler. "Duruşumuz var" diyorlar. Duruşunuz varsa, gidip yıldızlarınızı iade edin" açıklamaları gösterildi...

Aziz Yıldırım Bey'in de bu yıldızlarla ilgili başvurusu olduğunu biliyorum. Ancak reddedildi.

TÜRKER ARSLAN: Fenerbahçe'yi daha önce reddettik

Yayına telefonla bağlanan eski Tahkim Kurulu ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Aslan, Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu'nu eleştirdi ve "15 seneyi aşkın Tahkim Kurulu'nda başkanlık yaptım. Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik. Tahkim Kurulu ve TFF'nin arşivinde bulunur. Oradan çıkarıp göstermeleri lazım. Bu konu yeni bir delil olmadan, tekrar gündeme getirilemez. Ne yazık ki Fenerbahçe yöneticisini üzüntüyle izledim. Beyanlarının seviyesi düşük, terbiyesizce ve saygısızcaydı. Kendisini muhatap almam. Ben 50 senedir bu işlerin içindeyim. Kendisi çok genç herhalde. Beni o dönemdeki Fenerbahçe yöneticilerine sorarsa, ne kadar tarafsız ve adil olduğumu kendisine söylerler.

2000'li yıllar civarındaki bir karar. TFF sorumlu bir davranış içerisinde davranarak gereğini yapmalıdır.

Ben CAS'ta da görev yaptım. Metin Sipahioğlu isimli arkadaş biraz araştırsın. Belki sözlerini düzeltir." dedi.

"TAHKİM KURULU KARARLARI YARGIYA KAPALI"

"BEŞİKTAŞ'IN 1956-57-58 ÖNCESİNDEKİ ŞAMPİYONLUKLARIN ULUSAL LİG STATÜSÜNDE OLAMAYACAĞI KARARA BAĞLANMIŞ"

Anayasa'nın 59. maddesine 3. fıkra eklendi. Spor Federasyonları üzerinde, Tahkim Kurulu görüldü. Tahkim Kararlarının yargıya kapalı olduğu Anayasa'da hükme bağlandı. Bir konu Tahkim'de karara bağlandıktan sonra yeniden o kurula bir başvuru olamaz. Bu Anayasa'nın 59. maddesinin 3. fıkrasında var. Beşiktaş'ın 1956-57-58 öncesi şampiyonlukların ulusal lig şampiyonu olamayacağı hükme bağlanmış. 2002 yılında Tahkim Kurulu, 1956 öncesinde yeni bir şampiyonluk addedilmeyeceğini hükme bağlanmış durumda.

Yusuf Günay ile birlikte yayına katılan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, "Türkiye'de kimse 1959 öncesini yok saymıyor. Nasıl bir toplum mühendisliği varsa bu konuda da kupa mühendisliği yapılıyor. İlk argüman da '1959 öncesi yok sayılıyor." dedi.

GELİŞMELER İÇİN SAYFAYI YENİLEYİNİZ...