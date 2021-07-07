Cannes Film Festivali başladı: Açılıştan notlar

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:42

Cannes Film Festivali’nin ana mekanı Festival Sarayı’nın etrafını saran yüzlerce meraklı iki yıl aradan sonra, yüzleri maskelerle örtülü de olsa, burada olmanın heyecanını yaşıyor. Bunu ekranlardan bile görmek, hissetmek mümkündü doğrusu. Güneşin henüz batmadığı ama daha az yaktığı saatlerde başlayan kırmızı halı seremonisi aslında alışılageldik görüntülere sahne oldu ama yer yer artan kalabalığı gördükçe içimiz cız etmedi değil; hala fazla temas ve kalabalık görüntüleri tedirgin hissettiriyor, pendemi etkisi olsa gerek.

Gazetemizin Paris muhabiri Mehmet Basutçu her gün festival filmlerine dair yazılarıyla bizi aydınlatmaya devam ediyor elbette; ben naçizane biraz da internetten takip ettiğim canlı yayınlarda dikkatimi çeken meselelere odaklanacağım daha çok.

Açılış akşamının en çok konuşulan kişilerinden biri hiç şüphesiz pembe fuşya renkli göz alıcı takım elbisesi ve aynı renkteki gözlükleriyle Spike Lee oldu. Festival Sarayı’nıın girişini süsleyen devasa afişte de yer alan Spike Lee bir anlamda geceye damgasını vurmuş oluyordu; dev afişte siyah beyaz, kırmızı halıda ise cart pembe haliyle.

İzleyenler bilir, festival araçlarıyla gelen oyuncu ve yönetmenler ilk önce halkla karşılaşırlar. isteyenler onlara imza dağıtır ve fotoğraf çektirir, istemeyenlerse hızla geçip kırmızı halıdaki basının karşısına kurulur poz verir. Bu yılki açılışta halkla en çok muhabbet eden, en çok imza dağıtıp selfie çektiren oyuncu Jessica Chastain oldu. Ünlü yıldız dakikalarca imza dağıttı ve her isteyenle fotoğraf çektirdi. Onun bu davranışı kendisiyle röportaj yapan TV sunucusunu da şaşırtmış olacak ki, “Bir hayli kaldınız halkın yanında” dedi. Chastain de tüm samimiyetiyle “Seyirci olmadan biz yokuz, onlar çok önemli” diyerek kendini ifade etti.

Jodie Foster, Helen Mirren (ve eşi Taylor Hackford),Bong Jong-ho, Lou Doillon, Melanie Thierry, Pedro Almodovar, Andie MacDowell, Bella Hadid gibi isimlerin boy gösterdiği açılış gecesinin iki önemli ekibi vardı. Birincisi Altın Palmiye Jürisi, diğeri ise “Annette” filminin ekibi. Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent, Mati Diop, Tahar Rahim gibi etraftakilerin çok ilgi gösterdiği isimlerin yer aldığı jüriyi alışılageldiği gibi Festival Başkanı Pierre Lescure ve Festival Genel Delegesi (ve artistik direktörü) Thierry Freamaux sarayın basamaklarında karşıladı. Basamakların bittiği noktada Spike Lee ile Jodie Foster’ın da kısa bir an için de olsa bir araya gelip sohbet ettikleri gözlerden kaçmadı.

“Annette” filminin ekibinde yer alan iki kadın oyuncunun, Marion Cotillard ile Angel’in tam basamakların başladığı noktada bir an için ekipten ayrıldıklarını da dikkatli gözler yakalamıştır. Öyle bir andı ki, Marion Cotillard “gel benimle” dercesine Angel’in elini tutup bir kaç adım geri yürüdü ve ikili olarak fotoğrafçıların görüntü almasını sağladı. Erkek ağırlıklı bir ekibin içindeki iki kadının dayanışma anıydı belki de.

Akşamın en çok konuşulan anlarından biri ise “Annette”in bitişinde yaşandı. Film sonrası tüm salonun ayakta alkışladığı anlarda önce Leos Carax bir sigara yaktı, ardından uzattığı paketten bir dal da Adam Driver alarak yine Carax’ın çakmağıyla sigarasını yaktı ve hemen en yakınındaki kameraya doğru eğilip dumanını üfledi. Cannes böyle bir yer işte; protokol kuralları çok sıkı ama görkemli bir kural çiğnemeye kimse karşı değil.