Cannes Film Festivali devam ediyor
74. Cannes Film Festivali’ni yerinde takip eden Mehmet Basutçu ile etkinliğe dair izlenimlerini konuştuk.
42 yıldır Cannes Film Festivali’ni takip eden Cumhuriyet muhabiri ve sinema yazarı Mehmet Basutçu pandemi yüzünden bir yıl ara verilen festivale dair izlenimlerini paylaştı. İlk hafta sosyal ve politik konulara değinen filmler izlendiğini söyleyen Basutçu festivalin COVID-19 gölgesinde geçtiğini anlattı.
Semih Kaplanoğlu’nun Belir Bir Bakış bölümünde yarışan filmi “Bağlılık: Hasan”ı da izleyen Basutçu izlemiş olduğu yapımlara da değindi.
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