Cannes Film Festivali devam ediyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:43

42 yıldır Cannes Film Festivali’ni takip eden Cumhuriyet muhabiri ve sinema yazarı Mehmet Basutçu pandemi yüzünden bir yıl ara verilen festivale dair izlenimlerini paylaştı. İlk hafta sosyal ve politik konulara değinen filmler izlendiğini söyleyen Basutçu festivalin COVID-19 gölgesinde geçtiğini anlattı.

Semih Kaplanoğlu’nun Belir Bir Bakış bölümünde yarışan filmi “Bağlılık: Hasan”ı da izleyen Basutçu izlemiş olduğu yapımlara da değindi.