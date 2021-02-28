Cansız bedenini sevgilisi ve arkadaşı buldu
Antalya'da Yasin T. (34), evinde iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 sokak üzerindeki apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Birkaç gün önce sevgilisi ile tartışan Yasin T.'den dünden bu yana haber alamayan arkadaşı ile sevgilisi, evine gitti.
İkili uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca apartmanın ortak kullanım alanındaki havalandırma bölümünden balkona girdi. Yatak odasına giren arkadaşı ve sevgilisi, Yasin T.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Gardıroba bağladığı iple yaşamına son verdiği anlaşılan gencin cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Yasin T.'nin sevgilisi olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Genç adamın daha önce de intihara teşebbüste bulunduğu öğrenildi.
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