Carabao Cup finaline 8 bin seyirci alınacak
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup finalinde Manchester City ve Tottenham arasında oynanacak maçta Wembley Stadyumu'na 8 bin seyircinin alınacağı açıklandı.
Guardian’da yer alan haberde, İngiltere’de seyircilerin tribünlere dönüşüne izin verildiği belirtildi. 25 Nisan’da oynanacak Carabao Cup finaline ek olarak F.A. Cup’ta oynanacak yarı final maçları ve finalin pilot etkinlikler olacağı kaydedildi. Biletlerin bir kısmını iki takım taraftarlarına dağıtılacağı, kalanların ise sağlık çalışanlarına verileceği ifade edildi. 18 Nisan’da oynanacak F.A. Cup yarı final maçlarına 4 bin seyircinin alınmasının planlandığı, 15 Mayıs’taki final maçında ise 21 bin kişinin stadyumda yer almasının hedeflendiği belirtildi.
KORONAVİRÜS SERTİFİKASI DENENECEK
Seyircilerin alınacağı bu karşılaşmalarda, koronavirüs sertifikasının da deneneceği belirtildi. Buna göre bilet alacak taraftarların aşı olması ve negatif koronavirüs test sonucu alması gerektiği belirtildi. Ayrıca altı ay içinde koronavirüsü atlatmış taraftarların bağışıklık kazanıp kazanmadığının kontrol edileceği kaydedildi.
“SEYİRCİLERİN DÖNMESİ İÇİN İLK ADIM”
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) CEO’su Mark Bullingham yaptığı açıklamada, “Wembley’de üç test etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve taraftarlara güvenli bir ortam sunacağımızdan eminiz. Taraftarların tüm stadyumlara geri dönebilmesi için bu çok önemli bir ilk adım. Umarım Avrupa Şampiyonası’nda da başarabiliriz. Tüm süreç boyunca destek olan herkese teşekkür ederiz.”
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