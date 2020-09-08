Cargill işçisi hakkını arıyor
Bursa Orhangazi’de bulunan Cargill Fabrikası’nda Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 14 işçi, eylemlerinin 874’üncü gününde, dün İstanbul Şişli’de bulunan PepsiCo Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Birçok sendika ve siyasi parti üyesi de işçilerin eylemine destek verdi.
Burada konuşan Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, patronun yasalara aykırı bir şekilde işçileri işten çıkardığını söyledi.
Karlıkaya, “İşten çıkarılan arkadaşlarımızın alın teri, siz değerli müşterilerin katkılarıyla zenginleşen ve sürekli büyüyen Amerikan şirketi Cargill, artık sendika düşmanlığını bırakmalı, işten çıkarılan arkadaşlarımızı derhal geri almalıdır” dedi. İşçiler, konuşmaların ardından Cargill işletmesiyle iletişime geçmesi ve işçilerin işe geri alınması talebini içeren mektubu PepsiCo yöneticilerine verdi.
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