Cargill işçisi hakkını arıyor

08 Eylül 2020 Salı, 02:00

Burada konuşan Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, patronun yasalara aykırı bir şekilde işçileri işten çıkardığını söyledi.

Karlıkaya, “İşten çıkarılan arkadaşlarımızın alın teri, siz değerli müşterilerin katkılarıyla zenginleşen ve sürekli büyüyen Amerikan şirketi Cargill, artık sendika düşmanlığını bırakmalı, işten çıkarılan arkadaşlarımızı derhal geri almalıdır” dedi. İşçiler, konuşmaların ardından Cargill işletmesiyle iletişime geçmesi ve işçilerin işe geri alınması talebini içeren mektubu PepsiCo yöneticilerine verdi.