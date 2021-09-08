Carla Belluci, 115 bin TL ödeme karşılığında doğumunu canlı izlettirecek
OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Carla Belluci, doğum anını canlı yayınla hayranlarına izleteceğini duyurdu.
Carla Belluci, OnlyFans'ta yaptığı paylaşımlar sayesinde popüler olan 39 yaşında bir internet fenomeni.
Üçüncü çocuğuna hamile olan Belluci, hamileliğinin OnlyFans'ta büyük ilgi görmesinin ardından doğumunu da burada paylaşabileceğini düşünmüştü.
10 BİN STERLİN TEKLİF ETMİŞ
Bu fikir ise Belluci’nin aklına bir abonesi sayesinde gelmişti. Takipçilerinden bir tanesi Belluci'nin doğumunu izlemek için 10 bin sterlin teklif etmiş.
Belluci bu teklifi kabul etti ve aynı tutarı ödemeyi kabul etti ve kendisi de diğer takipçilerine doğum anında canlı yayın açmayı teklif etti.
Bu teklifin ardından Belluci’ye çok fazla istek gelmiş ve fenomen ortaya çıkan paranın gerçekten reddedilemeyecek kadar fazla olduğunu belirtiyor.
Ancak çok fazla kişiye doğumunu canlı olarak izletecek olmanın kendisini gerdiğini de ekliyor.
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